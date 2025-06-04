Стратегический денежный запас России тает: каким будет дефицит в 2025 году

Давление на бюджет России увеличивается: военные расходы растут, а нефть не приносит ожидаемых доходов. Из-за всего этого только в мае Россия потеряла 6 миллиардов долларов, предназначенных на "черный день".

Почему Россия теряет деньги Фонда национального благосостояния

Ликвидные активы российского Фонда национального благосостояния, в котором хранятся резервы страны на "черный день", в мае резко сократились на 14%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По информации министерства финансов России, объем средств фонда благосостояния, которые можно использовать, уменьшился до 2,8 триллиона рублей (35,7 миллиарда долларов).

Это означает, что Россия потеряла 453,8 миллиарда рублей, или 5,8 миллиарда долларов, – эти средства были доступны для покрытия дефицита в бюджете России.

Важно! По подсчетам Bloomberg, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022, ликвидные активы Фонда национального благосостояния уменьшились уже на 68%.

Есть ли возможности пополнить Фонд национального благосостояния

Планы Кремля пополнить резервы фонда на "черный день" потерпели крах. Россия планировала получить сверхприбыли от продажи нефти и газа, однако из-за падения цен на нефть это стало невозможным.

Вследствие падения цен на нефть российское правительство уже вынуждено было снизить прогноз доходов от продажи энергоносителей на 24% – примерно минус 2,6 триллиона рублей.

Из-за уменьшения доходов правительство России увеличило ожидаемый бюджетный дефицит более чем втрое – с 1,17 до 3,8 триллиона рублей.

Вместе с тем Россия увеличила расходы на оборону. В 2025 году они выросли на четверть и составили 6,3% ВВП страны.

Стоит знать! Общая стоимость экспорта российской нефти в мае упала до самого низкого уровня за два года.