За первые полгода 2025 года Россия потратила войну в Украине рекордное количество средств. Речь идет о 8,484 триллиона рублей.

Сколько Кремль тратит на войну против Украины?

За год эта сумма увеличилась почти на треть, пишет 24 Канал со ссылкой на данные, опубликованные научным сотрудником немецкого Института проблем международной безопасности Янисом Клюге на основании данных минфина России.

В частности военные расходы Москвы выглядят следующим образом:

2022-й – 2,77 триллиона рублей (+306% к 2025 году); 2023-й – 4,36 триллиона рублей (+95%): 2024-й – 6,47 триллиона рублей (+31%).

С января по июнь текущего года на войну ежемесячно в среднем тратилось 1,4 триллиона рублей, или 46,9 миллиарда рублей в день, что больше годовых бюджетов некоторых российских регионов. Речь идет о:

Калмыкии (28,8 миллиарда рублей); Карачаево-Черкесии (30,5 миллиарда рублей); Республике Алтай (42,7 миллиарда рублей).

А часть военных расходов в бюджете страны-агрессора составила прошлогодний рекорд (35%): 41,2% в первом квартале и 39,8% на конец второго квартала.

Что известно о теневом бюджете? Однако следует добавить: большинство военных расходов Кремля являются засекреченными. Однако "теневой" бюджет минобороны страны за год значительно вырос – на 41%. Более того, согласно открытым оборонным статьям было потрачено 3,2 триллиона рублей (38%). Но тайные свидетельствуют о расходах на сумму 5,28 триллиона рублей.

Кроме того, доля российского бюджета по статье "национальная оборона" достигла рекорда со времен распада СССР. Она составляет 30% и достигает 13,5 триллиона рублей.

В первой половине 2025 года военные расходы России составляли около 300 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности),

– написал Янис Клюге в Х.

Обратите внимание! В то же время во второй половине года военные расходы обычно увеличиваются, поэтому в 2025 году реалистична цифра в 600 миллиардов долларов.

Что происходит с российской экономикой?