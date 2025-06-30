В разговоре с 24 Каналом экономический обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил, возможна ли вообще реализация обещания Путина и что на самом деле стоит за словами диктатора. К слову, свои планы Путин озвучил после того, как министр экономического развития России Максим Решетников недавно заявил, что страна находится "на грани рецессии".

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У Путина есть только два варианта

Экономический обозреватель отметил, что в сентябре Кремлю придется делать непростой выбор, потому что выходить с новым бюджетом, в котором дыра на начало года сразу составит 3 – 4 триллиона рублей – позорно для Путина.

Диктатор должен показать более-менее приличный дефицит в 2 – 3 триллиона, однако он никак на него не выходит, учитывая то, что падают доходы и увеличиваются расходы,

– сказал Ширяев.

Также он отметил, что российская оборонка не может увеличивать количество производства вооружения и техники, а только повышать цены. Например, в Ставрополе на грани банкротства предприятие, которое поставляет микроэлектронику для всех военных самолетов.

Проблема в том, что согласно гособоронзаказу себестоимость продукции, которую выпускает этот завод 2600 рублей, но это не позволяет выплачивать кредиты и получать прибыль. Ведь реальная цена, по которой должна была бы продаваться продукция – 3600 рублей.

Сейчас для российской оборонки есть два варианта: либо резко поднять цены и тогда они еще некоторое время продержатся, или надо уменьшать производство вооружения и техники,

– добавил экономический обозреватель.

Поэтому когда Путин говорит, что России придется сокращать военные расходы, то имеет в виду, что придется уменьшать количество производства вооружения и техники. Возможно, благодаря этому удастся остаться в пределах расходов 2025 года.

Кроме этого, Путин расширил круг информации, охватываемой законом России о государственной тайне, включив детали внешней политики, международной торговли, экономической политики, научных разработок и возможной военной мобилизации.