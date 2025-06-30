Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналв, какую цель преследует глава Кремля, внезапно заявив об уменьшении ассигнования на войну. Также в России сообщили, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может состояться "в любой момент" и возможность ее проведения "зависит от лидеров".

К теме Гонка вооружений возвращается: что это значит для Украины и кто будет в эпицентре холодной войны 2․0

Заявляет о "миротворческих усилиях"

Маломуж отметил, что Путин постоянно манипулирует своими заявлениями. Ранее он отмечал увеличение расходов на оборону, собирал представителей военно-промышленного комплекса и заявлял о том, что они должны тратить гораздо больше – особенно на производство беспилотников, ракетных систем, комплексных огневых средств с искусственным интеллектом, которые стоят огромных денег.

Самое главное, Путин обещал руководителям оборонных предприятий огромное дополнительное финансирование.

Поэтому финансирование российского оборонно-промышленного комплекса продолжится. Единственное, что возможно, бюджеты на оборону не будут открытыми,

– предположил генерал армии.

Новая риторика Путина, по мнению Маломужа, связана с тем, что он начал информационно-стратегическую операцию по "миротворческим усилиям" России. Вроде бы он "стоит за мир" и хочет "поставить точку в войне".

Также глава Кремля будет продолжать вести активные переговоры с Трампом, которому Путин посылает сигналы об уменьшении финансирования войны. Также, по словам экс-руководителя Службы внешней разведки Украины, этот месседж он передает российскому населению – мол, на оборону Россия будет тратить меньше, и это должно положительно повлиять на благосостояние россиян.

В то же время в Кремле готовы к новым мирным инициативам и к встрече Путина с Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Поэтому на этом фоне россиянам нужно заявлять о реальных действиях по сокращению оборонных расходов.

Однако на самом деле Россия наращивает производство высокоточного оружия, что требует увеличения бюджетных ассигнований. Также враг продолжает акции террора, увеличивая количество комбинированных ударов беспилотными летательными аппаратами и ракетами комбинированно по всей территории Украины. Цель России – подорвать дух украинцев, что ей не удается. Также противник пытается наступать на фронте,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Соответственно, по словам экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, никакого объективного сокращения финансирования российского оборонного комплекса не может быть. Наоборот будет происходить только его наращивание, ведь уменьшение военного производства России приведет к ее проигрышу на фронте.

Напомним, что Путин намерен сократить военные расходы, а Запад наоборот увеличивает финансирование на оборону.

Издание The Telegraph пишет, что это заявление главы Кремля прозвучало после сообщения министра экономического развития России Максима Решетникова о том, что экономика страны "находится на грани рецессии". Журналисты отметили, что несмотря на получение российской военной промышленностью прибыли от роста бюджета, частный сектор страдает из-за уменьшения потребительского спроса, высокие расходы и долги, выросшие из-за высоких кредитных ставок.