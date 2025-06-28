Так, Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме прокомментировал заявления Путина. Об этом сообщает 24 Канал.

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Трамп о Путине

По мнению президента США, российский диктатор 27 июня сделал несколько "очень хороших заявлений".

Путин уважает нашу страну. Си и Ким тоже уважают нашу страну. В прошлом году они нас не уважали,

– заявил Дональд Трамп.

Заметим, что на пресс-конференции в Минске Путин, в частности, выразил уверенность, что президент США искренне стремится к урегулированию "конфликта вокруг Украины" (на самом деле полномасштабной войны России против Украины).

Также российский диктатор сказал, что отношения между Вашингтоном и Москвой "начинают выравниваться".

Кроме того, Путин заявил, что его встреча с Трампом "вполне возможна". Глава Кремля добавил, что россияне "с удовольствием" будут готовить ее.