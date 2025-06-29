Вопрос о встрече с Путиным "есть на повестке дня" Трампа. Об этом сообщили российские пропагандистские медиа со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, передает 24 Канал.

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Конкретные дата и место встречи лидеров еще не определены.

Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня есть, но пока в практическую плоскость не перешло. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда – пока сказать трудно, конечно,

– сказал Ушаков.

Он заявил, что встреча может состояться "в любой момент, это от лидеров зависит". Он охарактеризовал текущие неофициальные коммуникации с американскими представителями как "дружеское партнерское общение" – в отличие от периода администрации Джо Байдена.

Ушаков отметил, что для России это "в какой-то мере дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги".