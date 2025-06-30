Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, яку мету переслідує очільник Кремля, раптово заявивши про зменшення асигнування на війну. Також в Росії повідомили, що зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним може відбутися "в будь-який момент" і можливість її проведення "залежить від лідерів".

До теми Гонка озброєнь повертається: що це означає для України і хто буде в епіцентрі холодної війни 2․0

Заявляє про "миротворчі зусилля"

Маломуж зауважив, що Путін постійно маніпулює своїми заявами. Раніше він наголошував на збільшенні витрат на оборону, збирав представників військово-промислового комплексу і заявляв про те, що вони мають витрачати набагато більше – особливо на виробництво безпілотників, ракетних систем, комплексних вогневих засобів зі штучним інтелектом, які коштують величезних грошей.

Найголовніше, Путін обіцяв керівникам оборонних підприємств величезне додаткове фінансування.

Тому фінансування російського оборонно-промислового комплексу продовжиться. Єдине, що можливо, бюджети на оборону не будуть відкритими,

– припустив генерал армії.

Нова риторика Путіна, на думку Маломужа, пов'язана з тим, що він розпочав інформаційно-стратегічну операцію щодо "миротворчих зусиль" Росії. Начебто він "стоїть за мир" і хоче "поставити крапку в війні".

Також очільник Кремля буде продовжувати вести активні переговори з Трампом, якому Путін посилає сигнали про зменшення фінансування війни. Також, за словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, цей меседж він передає російському населенню – мовляв, на оборону Росія витрачатиме менше, і це має позитивно вплинути на добробут росіян.

Водночас в Кремлі готові до нових мирних ініціатив і до зустрічі Путіна з Трампом, а також з Володимиром Зеленським. Тому на цьому тлі росіянам потрібно заявляти про реальні дії щодо скорочення оборонних витрат.

Однак насправді Росія нарощує виробництво високоточної зброї, що потребує збільшення бюджетних асигнувань. Також ворог продовжує акції терору, збільшуючи кількість комбінованих ударів безпілотними літальними апаратами і ракетами комбіновано по всій території України. Мета Росії – підірвати дух українців, що їй не вдається. Також противник намагається наступати на фронті,

– підкреслив Микола Маломуж.

Відповідно, за словами екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, жодного об'єктивного скорочення фінансування російського оборонного комплексу не може бути. Навпаки відбуватиметься тільки його нарощування, адже зменшення воєнного виробництва Росії призведе до її програшу на фронті.

Нагадаємо, що Путін має намір скоротити військові витрати, а Захід навпаки збільшує фінансування на оборону.

Видання The Telegraph пише, що ця заява очільника Кремля пролунала після повідомлення міністра економічного розвитку Росії Максима Решетнікова про те, що економіка країни "перебуває на межі рецесії". Журналісти наголосили, що попри отримання російською військовою промисловістю прибутку від зростання бюджету, приватний сектор потерпає через зменшення споживчого попиту, високі витрати та борги, що зросли через високі кредитні ставки.