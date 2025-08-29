Шалені рекорди: Росія витрачає трильйони рублів на війну в Україні
- Росія витратила 8,484 трильйона рублів на війну в Україні за перші шість місяців 2025 року, що на третину більше, ніж за рік до цього.
- Військові витрати Росії у 2025 році можуть досягти 600 мільярдів доларів, зважаючи на тенденцію зростання у другій половині року.
За перші пів року 2025 року Росія витратила війну в Україні рекордну кількість коштів. Мова йде про 8,484 трильйона рублів.
Скільки Кремль витрачає на війну проти України?
За рік ця сума збільшилася майже на третину, пише 24 Канал з посиланням на дані, опубліковані науковим співробітником німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Янісом Клюге на підставі даних мінфіну Росії.
Читайте також Одна з найбільших компаній космічної галузі Росії зазнала краху
Зокрема воєнні витрати Москви мають такий вигляд:
- 2022-й – 2,77 трильйона рублів (+306% до 2025 року);
- 2023-й – 4,36 трильйона рублів (+95%):
- 2024-й – 6,47 трильйона рублів (+31%).
З січня по червень поточного року на війну щомісяця у середньому витрачалося 1,4 трильйона рублів, або 46,9 мільярда рублів на день, що більше за річні бюджети деяких російських регіонів. Йдеться про:
- Калмикію (28,8 мільярда рублів);
- Карачаєво-Черкесію (30,5 мільярда рублів);
- Республіку Алтай (42,7 мільярда рублів).
А частина військових витрат у бюджеті країни-агресорки становила тогорічний рекорд (35%): 41,2% у першому кварталі та 39,8% на кінець другого кварталу.
Що відомо про тіньовий бюджет?
Однак слід додати: більшість воєнних витрат Кремля є засекреченими. Однак "тіньовий" бюджет міноборони країни за рік значно зріс – на 41%. Ба більше, згідно з відкритими оборонними статтями було витрачено 3,2 трильйона рублів (38%). Але таємні свідчать про витрати на суму 5,28 трильйона рублів.
Крім того, частка російського бюджету за статтею "національна оборона" сягнула рекорду із часів розпаду СРСР. Вона становить 30% та сягає 13,5 трильйона рублів.
У першій половині 2025 року військові витрати Росії становили близько 300 мільярдів доларів (за паритетом купівельної спроможності),
– написав Яніс Клюге в Х.
Зверніть увагу! Водночас у другій половині року військові витрати зазвичай збільшуються, тому у 2025 році є реалістичною цифра у 600 мільярдів доларів.
Що відбувається з російською економікою?
- Кремль планує підвищити податки та скоротити витрати, аби була змога здійснювати високі витрати на оборону.
- Витрати на оборону та національну безпеку у 2025 році є найвищими з часів Холодної війни та становлять 15 трильйонів рублів або 41% від загальних витрат.