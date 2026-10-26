Трамп открыл России путь: НПЗ резко наращивают производство дизельного топлива

В октябре российские нефтеперерабатывающие заводы начали быстро наращивать производство дизельного топлива. Это произошло после того, как власти ввели экспортные квоты в рамках договоренностей с США о поставках топлива на американский рынок.

Почему НПЗ увеличивают производство

Трейдеры отмечают, что с 1 октября российские власти начали выдавать исключения из действующего запрета на экспорт дизельного топлива, пишет Reuters.

До этого, после введения запрета на экспорт в августе, российские нефтяные компании были вынуждены сокращать производство, ориентируясь прежде всего на внутренний спрос:

В первой половине октября производство дизельного топлива в России упало до 160 тысяч тонн в сутки;

в сутки; Однако после введения новых квот оно подскочило до 180 тысяч тонн.

Куда Россия будет отправлять топливо

В то же время в октябре внутреннее потребление дизельного топлива в России обычно снижается примерно до 140 тысяч тонн в сутки. Среди сезонных причин источники называют завершение сбора урожая и окончание летнего автомобильного сезона.

При нынешних объемах производства у Москвы будет для экспорта не менее 40 тысяч тонн дизельного топлива в сутки. Это более 1 миллиона тонн в месяц, которые принесут агрессору дополнительные валютные поступления.

Впрочем, часть этого объема России придется направить в соседние страны. По оценкам, такие поставки могут достигать 200–300 тысяч тонн.

Собеседники агентства ожидают, что российские власти сохранят общий запрет на экспорт, но будут использовать квоты для контроля за объемами поставок.

Правительство будет следить за внутренним рынком и изменениями в производстве,

– отметили источники.

А пока, по данным систем отслеживания LSEG, первый танкер под флагом Мальты 23 октября уже повез 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в Нью-Йорк.

Почему Россия поставляет дизельное топливо в США

Напомним, президент Дональд Трамп еще 9 октября заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на масштабную сделку, по которой Россия будет поставлять дизельное топливо в США и на мировые рынки. В то же время Вашингтон временно ослабил санкции в отношении российского топлива.

По словам Трампа, Россия должна была немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива. Еще 500 тысяч тонн планировалось поставить в ноябре, после чего – еще 1 миллион тонн. Кроме того, Москва может поставить до 3 миллионов тонн, если российские НПЗ выдержат такую нагрузку.