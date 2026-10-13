Впервые в истории: Россия нашла новый путь для экспорта пшеницы

Россия сталкивается с трудностями при экспорте зерна по традиционным маршрутам. В связи с этим Москва ищет выход.

Что известно об экспорте российского зерна

В октябре Кремль впервые в истории осуществил отгрузку пшеницы через Мурманск, который расположен за тысячи километров от основных зернопроизводящих регионов страны, о чем пишет российское СМИ "ЗЕРНО Он-Лайн".

Объем первой партии – 40 тысяч тонн пшеницы. Потенциал порта оценивают в 60–90 тысяч тонн в месяц.

Ключевое преимущество – это круглогодичная навигация. Но есть нюанс: стоимость логистики в 3–5 раз выше, чем на южных маршрутах.

Мурманск не сможет заменить Новороссийск,

– подчеркнули в тексте.

Дело в том, что потенциал порта составляет около 0,7–1,1 миллиона тонн в год против 46,3 миллиона тонн, которые проходят через Азово-Черноморский бассейн. Это 2–3 % от прежнего объема.

Ледовые условия ограничивают работу порта четырьмя месяцами. Кроме того, инфраструктура зерновых терминалов в Мурманске минимальна. А расстояние железнодорожной перевозки из Ставропольского края составляет 1 200 километров.

В частности, о ситуации подробно рассказал начальник управления холдинга по взаимодействию с органами государственной власти в агропромышленном комплексе Олег Пугаев.

"Мы сейчас готовим судно к отправке из Мурманска. Сказать, что раньше в Мурманске не было зерна, – это, пожалуй, ничего не сказать. Чтобы организовать эту отгрузку, пришлось пройти довольно сложный путь, причем за очень короткое время,

– отметил Пугаев.

Напомним, что фьючерсы на пшеницу начали падать. До этого они постоянно росли. А причиной "снижения" стали слова Дональда Трампа о перемирии между Украиной и Россией.