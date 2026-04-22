Завалится быстрее, – экономист сказал, что приведет к краху России

Россия вводит дополнительный 20% налог на сверхприбыли для бизнеса, что свидетельствует о критическом состоянии бюджета и поиске любых источников финансирования войны. При этом на российский бизнес давят с трех сторон.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что это уничтожает стимулы для развития и ускоряет деградацию гражданской экономики.

Действительно ли российская экономика приближается к краху?

Бюджет надо наполнять, а где брать деньги с практически мертвой экономики, которая уже с начала года демонстрирует падение ВВП? Поэтому ищут дополнительные источники – и это крайне непопулярно среди бизнеса. Важно понимать, что это не замена налогов, а дополнительный сбор. И касается это всех успешных компаний, а не только крупного бизнеса,

– пояснил эксперт.

По мнению Пендзина, это убивает любой стимул развиваться, потому что все заработанное все равно заберут.

К этому добавляется то, что скрытая мобилизация забирает работников прямо с предприятий. Российские губернаторы раздают частным предприятиям нормативы – сколько работников надо отправить на войну в зависимости от размера компании.

"Но есть еще большая проблема, которую сами российские экономисты называют самой серьезной. Прокуратура вытягивает приватизационные процедуры 1990-х годов, ищет там ошибки и конфискует имущество в пользу государства. Учитывая хаос той приватизации – так можно забрать практически любой бизнес и это стало главной пугалкой", – сказал Пендзин.

Это окончательно добивает стимулы к инвестициям и тянет страну на экономическое дно. По словам эксперта, если завтра сверхприбыли из-за ситуации на Ближнем Востоке исчезнут, то система очень быстро сломается.

Политтехнолог Тарас Загородний отметил, что Путин говорит о возможной "заморозке" войны, это может свидетельствовать об осознании потери контроля над властью и собственной безопасностью. По его словам, кремлевский лидер не способен прекратить боевые действия, поскольку это может привести к его устранению, или к внутреннему коллапсу в России.

