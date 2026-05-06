Иран "помог" бюджету России: как Кремль заработал на фоне войны на Ближнем Востоке

Россия возобновила закупки иностранной валюты и золота для своего Фонда национального благосостояния. Это произошло впервые с июня прошлого года.

Что сейчас делает Россия из-за войны в Иране?

Дело в том, что скачок цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, увеличивает экспортные доходы государства, о чем пишет Bloomberg.

В мае Министерство финансов приобретет иностранную валюту и золото на сумму 110 миллиардов рублей (1,5 миллиарда долларов). Об этом сообщило министерство в Москве в среду, 6 мая.

Обратите внимание! Эта сумма также включает отложенные операции за март и апрель.

Этот шаг подчеркивает потенциальную прибыль для Путина от конфликта, спровоцированного атаками США и Израиля на Иран. Это дает Москве возможность пополнить государственные резервы после того, как было потрачено более половины фонда на финансирование войны в Украине.

Согласно бюджетному правилу России, избыточные энергетические доходы накапливаются, когда экспортная цена российской нефти превышает 59 долларов за баррель. Тогда как средства фонда используются для покрытия бюджетного дефицита, если цены падают ниже этого уровня.

В первые два месяца года Россия потратила около 419 миллиардов рублей из фонда, чтобы компенсировать слабые нефтяные доходы.

По состоянию на 1 мая ликвидные активы Фонда национального благосостояния составляли 3,6 триллиона рублей, о чем сообщило Минфина в среду. Это на 14% меньше, чем в январе и примерно на 60% ниже уровней до вторжения в Украину.

Ранее в этом году чиновники планировали снизить пороговую цену на нефть, чтобы замедлить истощение резервов. Операции в рамках бюджетного правила были приостановлены до июля.

Однако этот план позже отложили:

спрос и цены на российскую нефть выросли после того, как напряженность на Ближнем Востоке нарушила судоходство через Ормузский пролив;

США временно ослабили санкционное давление.

В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что Фонд национального благосостояния увеличится примерно на 12 миллиардов долларов до конца года, что более чем компенсирует падение в первом квартале, – сказала Екатерина Власова, экономист по вопросам Центральной и Восточной Европы и России.

Более высокие цены на нефть могут позволить правительству отложить непопулярные бюджетные решения до осени. Это окажет поддержку экономике, которая в первом квартале находилась на грани рецессии.

Важно! Москва опасается, что благоприятные условия могут оказаться временными. Поэтому правительство рассматривает возможность снижения пороговой цены на нефть для пополнения фонда уже со следующего года.

Напомним, что проблемы не оставляют экономику России. В частности совокупный дефицит бюджетов регионов увеличится на 27%. То есть до 1,9 триллиона рублей (25,4 миллиарда долларов) в 2026 году.

Об этом сообщил в апреле министр финансов Антон Силуанов. Об этом писали в Reuters.

Сейчас Министерство финансов России работает с региональными властями над сокращением расходов и увеличением доходов. Власти стремятся уменьшить ожидаемый совокупный дефицит почти вдвое – до 1 триллиона рублей.

В то же время глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас Россия не имеет возможностей финансировать экономику, как раньше. Она отметила, что сбережения россиян превратились в "фактически единственный источник финансирования" России. Об этом отмечали в СВРУ.

Сейчас Россия зарабатывает большие суммы от от продажи нефти. А последствия украинских ударов дронами по ключевым экспортным портам постепенно исчезают Согласно информации, стоимость поставок в среднем составила рекордные (после начала вторжения в 2022 году) 2,42 миллиарда долларов в неделю.

Медиа сообщали, что круг покупателей российской нефти только расширяется. Это все происходит на фоне энергетического кризиса. Японская компания, которая является четвертым по величине нефтепереработчиком страны, приобрела нефть России. Закупку нефти осуществили с проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России.