Ради парада 9 мая: россиянам в Москве отключили банковские переводы

На фоне празднования и подготовки к параду, который состоится в России 9 мая, жители Москвы и Подмосковья могут столкнуться с перебоями в работе Системы быстрых платежей. Такое заявление сделал оператор сервиса Национальная система платежных карт.

В Москве выключили банковские переводы

В частности крупнейшие банки также предупредили о перебоях, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В связи с возможными ограничениями доступа к интернету в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут возникнуть сложности с переводами между счетами и оплатой через СШП, а также временные трудности с приемом платежей картами в платежных терминалах в магазинах и онлайн,

– сообщили в НСПК.

Сбербанк же сообщил своим клиентам, что в Москве и Подмосковье могут наблюдаться трудности с доступом к банковским приложениям. Банк посоветовал россиянам подключаться к интернету через Wi-Fi или повторить операцию позже.

В сообщении также говорится о том, что в связи с ограничением работы мобильного интернета в ближайшие дни, могут наблюдаться осложнения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, которые используют беспроводной канал связи.

Обратите внимание! В то же время в ВТБ сделали подобное заявление, не исключив сбои в работе банкоматов.

Что известно об отключении связи в Москве

Отключение мобильного интернета в Москве началось в понедельник, 5 мая, из-за репетиции парада. Впоследствии в мэрии сообщили, что ограничения в работе интернета возможны с 7 по 9 мая.

Массовые жалобы от жителей Москвы и Подмосковья начали поступать утром 7 мая. В отдельных районах прекратили работать банкоматы, а в некоторых магазинах перестали принимать оплату картой.

Обратите внимание! С 7 по 9 мая в столице также будет ограничено движение и парковка такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

Касается ли ситуация только Москвы?