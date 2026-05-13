Россияне атаковали сразу несколько объектов Нафтогаза: есть повреждения и пожар

В среду, 13 мая, российские военные совершили одну из самых длинных массированных атак по Украине. В частности, днем враг обстрелял инфраструктуру Нафтогаза сразу в нескольких регионах.

Что известно о последствиях атаки?

Детали рассказали на сайте компании. Известно о повреждении и пожаре, однако обошлось без пострадавших.

В Харьковской области российский дрон повредил один из газодобывающих активов. Кроме того, под ударом оказался производственный объект в Житомирской области – в результате атаки на месте возник пожар.

К счастью, без пострадавших, и это главное. Безопасность людей – приоритет,

– написал председатель правления Сергей Корецкий.

Также известно, что оценку последствий и необходимые работы для скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры начнут, как только это позволит ситуация с безопасностью.



Последствия российского обстрела / Фото Нафтогаз

Кроме того, одной из главных целей врага 13 мая стала Укрзализныця – на её объекты пришлось 23 удара. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре, мостам, пассажирским, вагонным и локомотивным депо в Закарпатье, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Во время атаки никто из пассажиров не пострадал, однако была ранена одна сотрудница. Поезда продолжают движение на всех участках.

