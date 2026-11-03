Россияне экономят на предметах первой необходимости: цены на продукты снова выросли

Из-за стремительного роста продовольственной инфляции жители России начали массово экономить на основных продуктах питания. Посещаемость больших супермаркетов и гипермаркетов за первые девять месяцев 2026 года обвалилась на 2–7%.

Почему россияне массово отказываются ходить в магазины

О ситуации в стране-агрессоре свидетельствуют данные исследовательской компании Focus Technologies, которые приводит российское издание "Коммерсантъ" от 3 ноября.

Наибольший удар пришелся на гипермаркеты. Именно они потеряли более 10% своих покупателей.

Изменение покупательского поведения россиян напрямую связано с двузначным ростом цен на продукты.

По данным аналитиков "АБ-Центра", по состоянию на конец октября стоимость картофеля и лука взлетела на 23% в годовом исчислении.

Свекла подорожала на 20%.

В то же время капуста и яйца подорожали на 19%.

А мясо птицы и говядина – на 16% и 14% соответственно.

Руководитель исследовательского направления Focus Technologies Михаил Васильев объясняет, что потребители вынуждены максимально сокращать свои расходы и более внимательно относиться к наполнению корзины. Единственный формат торговли, который сейчас демонстрирует рост в России, – это жесткие дискаунтеры с минимальным ассортиментом и самыми низкими ценами.

Падение покупательной способности заставляет российских ритейлеров экстренно пересматривать стратегии выживания. По данным "Чек Индекса", общее количество транзакций по покупке продуктов питания сократилось на 2%, что заставило торговые сети сократить ассортимент товаров на полках.

Интересно! Более того, бизнес массово отказывается от расширения: в первой половине 2026 года российские сети открыли наименьшее количество новых магазинов с 2011 года. Их общая площадь составила 430 тысяч квадратных метров, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что продукты в России начали дорожать уже довольно давно. В частности, по состоянию на август некоторые товары подорожали на 20% с начала года.