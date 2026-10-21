Россияне повредили "Эпицентр": в результате атаки пострадали люди

Во вторник, 20 октября, россияне атаковали Николаевскую область ударными дронами типа "Shahed" и "Гербера". Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Что известно о последствиях атаки противника

В результате российской атаки в Первомайске повреждено здание торгового центра "Эпицентр", о чем сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Пострадали восемь человек:

пять женщин в возрасте от 28 до 56 лет;

трое мужчин в возрасте от 23 до 43 лет.

Две женщины госпитализированы, их состояние – средней тяжести,

– написал Решетилов.

Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

В ГСЧС подтвердили, что вечером 20 октября российская армия в очередной раз атаковала объект гражданской инфраструктуры в Николаевской области. И на этот раз удар беспилотным летательным аппаратом пришелся по торговому центру в городе Первомайске.

На месте возник масштабный пожар,

– добавили в сообщении.

По состоянию на 08:00 21 октября пожар был полностью ликвидирован.

Напомним, что россияне повредили здание гипермаркета "Эпицентр" в Умани. В результате атак там вспыхнул пожар.

А 20 октября было зафиксировано попадание на территории "Эпицентра" в Ковеле Волынской области. Там пострадали складские помещения.