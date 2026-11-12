Россия нанесла ущерб Центру обслуживания налогоплательщиков: продолжает ли он работать

В результате очередного обстрела одного из населенных пунктов Винницкой области было повреждено здание местного Центра обслуживания налогоплательщиков. Мощная взрывная волна выбила окна в помещении.

Что произошло в Винницкой области

Ни один из сотрудников учреждения или посетителей не пострадал, о чем сообщили в Государственной налоговой службе.

Несмотря на разрушения и последствия вражеской атаки, налоговая служба не прекращает свою работу и продолжает выполнять все функции.

В частности, украинцам напомнили о дистанционном формате взаимодействия с государством. Получить необходимые административные услуги, заказать справки или подать декларацию можно полностью онлайн.

Для этого предпринимателям и физическим лицам достаточно воспользоваться Электронным кабинетом плательщика.

Также можно загрузить на смартфон удобное мобильное приложение "Моя податкова".

Это уже не первый раз, когда россияне наносят удар по налоговым органам. Например, в октябре россияне нанесли удар по зданию налоговой инспекции в городе Изюм в Харьковской области. В результате атаки в стене образовалось отверстие.

Также в октябре враг совершил атаку на здание Кременчугской ГНИ Главного управления ГНС в Полтавской области.