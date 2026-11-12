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Росія пошкодила Центр обслуговування платників податків: чи продовжує він працювати

Валерія Моргун
Росія пошкодила Центр обслуговування платників податків на Вінничині

Росія вдарили по Вінницькій області / Фото Державна податкова служба

Унаслідок чергового обстрілу одного з населених пунктів Вінницької області пошкоджень зазнала будівля місцевого Центру обслуговування платників. Потужна вибухова хвиля вибила вікна у приміщенні.

Що сталося у Вінницькій області

Жоден із працівників установи чи відвідувачів не постраждав, про що повідомили у Державній податковій службі.

 
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Попри руйнування та наслідки ворожої атаки, податкова служба не зупиняє свою роботу і продовжує виконувати всі функції.

Зокрема, українцям нагадали про дистанційний формат взаємодії з державою. Отримати необхідні адміністративні послуги, замовити довідки чи подати декларацію можна повністю онлайн.

  • Для цього підприємцям та фізичним особам достатньо скористатися Електронним кабінетом платника.
  • Також можна завантажити на смартфон зручний мобільний застосунок "Моя податкова".

Це вже не вперше, коли росіяни завдають удару по податкових. Наприклад, у жовтні росіяни вдарили по будівлі податкової інспекції в місті Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки у стіні утворився отвір.

Також у жовтні ворог атакував будівлю Кременчуцької ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області.

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