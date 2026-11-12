Росія пошкодила Центр обслуговування платників податків: чи продовжує він працювати

Що сталося у Вінницькій області

Жоден із працівників установи чи відвідувачів не постраждав, про що повідомили у Державній податковій службі.

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Попри руйнування та наслідки ворожої атаки, податкова служба не зупиняє свою роботу і продовжує виконувати всі функції.

Зокрема, українцям нагадали про дистанційний формат взаємодії з державою. Отримати необхідні адміністративні послуги, замовити довідки чи подати декларацію можна повністю онлайн.

Для цього підприємцям та фізичним особам достатньо скористатися Електронним кабінетом платника.

Також можна завантажити на смартфон зручний мобільний застосунок "Моя податкова".

Це вже не вперше, коли росіяни завдають удару по податкових. Наприклад, у жовтні росіяни вдарили по будівлі податкової інспекції в місті Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки у стіні утворився отвір.

Також у жовтні ворог атакував будівлю Кременчуцької ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області.