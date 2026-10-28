Збій у податковій: чому не працює Електронний кабінет та що робити бізнесу

Що трапилося з сервісами ДПС та кого це стосується

З вихідних в Україні спостерігаються серйозні перебої в роботі сервісів Державної податкової служби, зокрема повністю "лежить" Електронний кабінет платника податків. Через це тисячі підприємців та компаній не можуть зареєструвати податкові накладні, що загрожує зупинкою бізнес-процесів та потенційними фінансовими втратами. Про масові проблеми користувачі активно повідомляють на офіційній сторінці ДПС у Facebook.

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Цікаво! Ще 27 жовтня податкова відзвітувала про успішне завершення технічних робіт. У відомстві заявили, що "електронні сервіси та цифрові послуги працюють у штатному режимі". Проте реальна картина виявилася іншою, і платники податків вимагають офіційних роз'яснень, а головне – гарантій, що за вимушене прострочення реєстрації документів держава не застосовуватиме штрафні санкції.

У ситуацію вже втрутився голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. "Шановні нові керівники ДПС, отримую десятки звернень від платників щодо проблем із роботою електронного кабінету з суботи", – зазначив депутат у своєму Телеграм-каналі. Він закликав податківців негайно полагодити систему та прокомунікувати з людьми причини такого тривалого збою.

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Що відомо про передісторію технічних робіт

Варто нагадати, що регламентні роботи на серверах податкової були заплановані саме на минулі вихідні. ДПС заздалегідь попереджала підприємців, що низка критичних сервісів тимчасово не працюватиме. Тоді платників податків просили заздалегідь подбати про перерозподіл часу, щоб встигнути виконати свої податкові обов'язки без запізнень. Однак вихід із технічного обслуговування пішов не за планом, створивши реальні ризики для гаманців українського бізнесу, який тепер чекає на офіційне скасування можливих штрафів за ці дні.

Прогнози

До слова, вчора уночі російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по будівлі податкової інспекції в місті Ізюм.