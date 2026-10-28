Сбой в работе налоговой службы: почему не работает "Электронный кабинет" и что делать предпринимателям

Что произошло с сервисами ГНС и кого это касается

С выходных в Украине наблюдаются серьезные перебои в работе сервисов Государственной налоговой службы, в частности полностью "лежит" Электронный кабинет налогоплательщика. Из-за этого тысячи предпринимателей и компаний не могут зарегистрировать налоговые накладные, что грозит остановкой бизнес-процессов и потенциальными финансовыми потерями. О массовых проблемах пользователи активно сообщают на официальной странице ГНС в Facebook.

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Интересно! Еще 27 октября налоговая отчиталась об успешном завершении технических работ. В ведомстве заявили, что "электронные сервисы и цифровые услуги работают в штатном режиме". Однако реальная картина оказалась иной, и налогоплательщики требуют официальных разъяснений, а главное – гарантий того, что за вынужденную задержку регистрации документов государство не будет применять штрафные санкции.

В ситуацию уже вмешался председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. "Уважаемые новые руководители ГНС, с субботы я получаю десятки обращений от налогоплательщиков по поводу проблем с работой электронного кабинета", – отметил депутат в своем телеграм-канале. Он призвал налоговиков немедленно наладить работу системы и объяснить людям причины такого длительного сбоя.

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Что известно о предыстории технических работ

Стоит напомнить, что плановые работы на серверах налоговой были запланированы именно на прошлые выходные. ГНС заранее предупреждала предпринимателей, что ряд критически важных сервисов временно не будет работать. Тогда налогоплательщиков просили заранее позаботиться о перераспределении времени, чтобы успеть выполнить свои налоговые обязательства без задержек. Однако выход из режима технического обслуживания прошел не по плану, создав реальные риски для кошельков украинского бизнеса, который теперь ожидает официальной отмены возможных штрафов за эти дни.

Прогнозы

К слову, вчера ночью российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по зданию налоговой инспекции в городе Изюм.