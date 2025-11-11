Россияне перестали покупать китайские машины: насколько упала их доля на рынке

На российском рынке начали сдавать позиции авто китайского производства. По итогам января октября этого года продажи легковых китайских авто в России упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сколько было продано авто в России из Китая?

С начала года и до октября в России было продано всего 570 тысяч новых легковых авто из Китая, передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Кроме того, в целом за первые 10 месяцев этого года рынок новых машин сократился почти на 20%, а рыночная доля китайского автопрома уменьшилась до 54%. Такое существенное уменьшение доли китайских машин на российском авторынке произошло впервые за последние 5 лет.

Дело в том, что китайские авто начали продаваться в Россию в 2020 году. В то время на них приходилось до 3,8% рынка.

Уже в 2021 году доля выросла до 7%.

Настоящий бум произошел после полномасштабного вторжения в Украину, ведь из России ушли все производители. Поэтому в 2022 году доля китайских автомобилей в общих продажах выросла почти до 20%,

В 2023 году машины из Китая захватили уже половину рынка.

А в некоторые месяцы 2024 года на китайские авто приходилось до 70% продаж.

Интересно! З российских телеграм-каналов известно, что новые китайские автомобили Geely, которые были куплены россиянами, часто выходят из строя. Речь идет как о неисправности двигателей, так и о потере управления во время движения. Например, в одной из обладательниц этого авто из Ростова-на-Дону обнаружили неисправность двигателя всего лишь после 5 дней езды.

Как в России упало автопроизводство?