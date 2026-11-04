Атака на Одесскую область: торговый центр приостановил работу из-за удара со стороны россиян

В ночь на 4 ноября российские войска провели атаку на Одесскую область. Враг нанес удары по объектам энергетики и коммерческой недвижимости.

Что известно о последствиях российских ударов в Одесской области

В частности, серьезные повреждения получило здание популярного торгового центра, что сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Пожар в помещении ТЦ удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В то же время в торговом центре "Семья" уже прокомментировали сложившуюся ситуацию. Там подтвердили факт повреждений.

К сожалению, этой ночью ТЦ "Семья" получил повреждения в результате вражеского удара,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В настоящее время торговый центр временно не работает, но компания постарается как можно скорее возобновить работу.

О возобновлении работы украинцам сообщат на странице торгового центра.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по бизнесу. Только в конце октября оккупанты нанесли удар по торговому центру в Запорожье. Речь идет о City Mall, который прекратил работу еще в сентябре этого года.

Также россияне атаковали реактивным дроном еще один ТЦ в Харькове. В результате атаки несколько человек пострадали.