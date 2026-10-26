Очередной терроризм: оккупанты нанесли удар по торговому центру в Запорожье

Об этом в телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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Что известно об утренней атаке на Запорожье?

Под ударом оказалось здание торгового центра, который на момент атаки уже не работал.

После попадания в здании возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Поврежденный торговый центр / Фото: Запорожская ОВА

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Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Российские войска продолжают наносить удары по торговым центрам. Так, 25 октября российский беспилотник попал в здание "Эпицентра" в Полтаве. На месте удара вспыхнул пожар, предварительно сообщалось о раненой 52-летней женщине.