В Полтаве вражеский БПЛА попал в здание торгового комплекса

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

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Что известно об атаке?

Российский БПЛА поразил здание торгового комплекса. Местные власти в настоящее время уточняют информацию о последствиях атаки.

Одна из последних воздушных тревог из-за угрозы атаки дронов в Полтавском районе была объявлена ​​с 09:55 до 10:10.

Около 10:01 в областном центре раздались звуки взрывов, передает Суспильное.

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Напомним, в ночь на 25 октября Россия запустила по Украине 153 ударных беспилотника. Силы ПВО збили 119 дронов, в том числе более 60 реактивных.

В Виннице вражеский БпЛА попал в пятиэтажку. В результате удара разрушены четыре квартиры, а также поврежден пансионат для пожилых людей. Пострадали шесть человек.