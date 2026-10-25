Россияне ударили по Винницкой области: областной центр частично без света

Наслідки атаки на Вінниччину / GettyImages, ілюстративне
В ночь на 25 октября Россия совершила атаку на Винницкую область. Последствия обстрела фиксируются, в частности, в областном центре.
Об этом сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.
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Каковы последствия?
По данным ОГА, в результате российской атаки были повреждены гражданский промышленный объект и частный дом.
Информация о пострадавших не поступала. Спасатели и все ответственные службы работают на месте происшествия
Кроме того, ранним утром местный Telegram-канал "20 минут" сообщил о частичном отключении электричества в нескольких районах Винницы.
Накануне вечером враг также наносил удары по области, поразив энергетический объект, сообщили в ОГА. Тогда в результате атаки произошло аварийное отключение электроснабжения в одном из районов региона.
Атаки на другие города
Напомним, 24 октября была осуществлена атака на ударов по Житомирской области. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру и гражданское предприятие в Житомирской общине. К счастью, пострадавших не было.
В тот же день агрессор на атака на жилой район в Оболонском районе Киева. В результате удара был разрушен частный дом. На месте попадания возник пожар. Пострадали два человека.
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