"Выбитые окна и поврежденные кабинеты": в результате российской атаки было повреждено здание налоговой службы
Россияне провели атаку на Днепропетровскую область. В результате атаки было повреждено административное здание.
Что известно об атаке на административное здание в Кривом Роге
В административном здании расположено Криворожское управление налогового администрирования предприятий Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, о чем сообщили в Государственной налоговой службе.
К счастью, наши сотрудники и посетители не пострадали,
– говорится в сообщении.
- В результате атаки выбиты окна и повреждены кабинеты в здании.
- Соответствующие службы проводят оценку повреждений.
Фото: Государственная налоговая служба Украины
Фото: Государственная налоговая служба Украины
Принимаются необходимые меры для обеспечения дальнейшей работы подразделения налоговой службы после атаки на Кривой Рог.
Напомним, что в августе было повреждено одно из административных зданий Главного управления Государственной налоговой службы в столице. Однако люди не пострадали в результате удара.
А в июле в результате массированной атаки было повреждено здание, где работали подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области. Также повреждения получила точка доступа Бучанской налоговой инспекции в Вишневом.