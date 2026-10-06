"Выбитые окна и поврежденные кабинеты": в результате российской атаки было повреждено здание налоговой службы

Россияне провели атаку на Днепропетровскую область. В результате атаки было повреждено административное здание.

Что известно об атаке на административное здание в Кривом Роге

В административном здании расположено Криворожское управление налогового администрирования предприятий Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, о чем сообщили в Государственной налоговой службе.

К счастью, наши сотрудники и посетители не пострадали,

– говорится в сообщении.

В результате атаки выбиты окна и повреждены кабинеты в здании.

Соответствующие службы проводят оценку повреждений.

Фото: Государственная налоговая служба Украины

Фото: Государственная налоговая служба Украины

Принимаются необходимые меры для обеспечения дальнейшей работы подразделения налоговой службы после атаки на Кривой Рог.

Напомним, что в августе было повреждено одно из административных зданий Главного управления Государственной налоговой службы в столице. Однако люди не пострадали в результате удара.

А в июле в результате массированной атаки было повреждено здание, где работали подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области. Также повреждения получила точка доступа Бучанской налоговой инспекции в Вишневом.