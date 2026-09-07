Враг вновь совершил атаку на Запорожье: дроны нанесли удар по торговому центру

В понедельник, 7 сентября, россияне атаковали ТРЦ "Citi Mall" в Запорожье. Атака произошла ночью. Враг нанес удар с помощью дронов.

Что известно о российской атаке на Запорожье

В результате атаки люди не пострадали, что сообщили в Запорожской ОГА.

Отмечается, что на территории Citi Mall возникли пожары. На месте происшествия работали все экстренные службы города, были задействованы 40 спасателей.

В частности, спасатели ликвидировали 6 очагов возгорания общей площадью 700 квадратных метров. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ночью, 7 сентября, враг совершил атаку беспилотными летательными аппаратами по одному из районов областного центра,

– говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Запорожской ОГА Александр Коваленко подтвердил, что речь идет именно о City Mall. Коваленко рассказал, что ТРК расположен рядом с уже разрушенным "Эпицентром".

Руководство City Mall приняло решение в течение сентября приостановить работу торгового центра, поэтому, к счастью, никто не пострадал,

– отметил Александр Коваленко.

Напомним, что "Эпицентр" возле ТРК City Mall подвергся атаке 28 августа. И это уже была не первая атака на этот гипермаркет в городе.

В частности, ТРК City Mall в Запорожье объявил , что не будет работать некоторое время. В конце сентября компания должна была сообщить о дальнейшей работе торгово-развлекательного центра.