FPV-дроны провели атаку на Днепропетровскую область: поврежден АЗК "Укрнафты"

Российские FPV-дроны дважды атаковали один из автозаправочных комплексов компании "Укрнафта". Объект в Днепропетровской области получил повреждения в результате атаки.

Что известно о российской атаке

Сотрудники и посетители не пострадали, что сообщил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Богдан Кукура председатель правления АО "Укрнафта" Очередная атака по гражданскому объекту UKRNAFTA. Российские FPV-дроны дважды атаковали один из наших автозаправочных комплексов в Днепропетровской области. Объект получил повреждения.

Речь идет об очередном "эпизоде системного давления на гражданскую инфраструктуру, которая нужна людям каждый день".

Мы оцениваем последствия и определяем объем восстановительных работ. UKRNAFTA продолжает работать,

– написал Богдан Кукура.

Напомним, что россияне в настоящее время регулярно атакуют автозаправочные станции по всей стране. На прошлой неделе россияне нанесли удар по АЗС "ОККО" в столице.

А 23 сентября враг повредил АЗК "Укрнафты", что стало уже шестой атакой на компанию только за последние недели.