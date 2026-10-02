Что известно о российской атаке
Сотрудники и посетители не пострадали, что сообщил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.
Очередная атака по гражданскому объекту UKRNAFTA. Российские FPV-дроны дважды атаковали один из наших автозаправочных комплексов в Днепропетровской области. Объект получил повреждения.
Речь идет об очередном "эпизоде системного давления на гражданскую инфраструктуру, которая нужна людям каждый день".
Мы оцениваем последствия и определяем объем восстановительных работ. UKRNAFTA продолжает работать,
– написал Богдан Кукура.
Напомним, что россияне в настоящее время регулярно атакуют автозаправочные станции по всей стране. На прошлой неделе россияне нанесли удар по АЗС "ОККО" в столице.
А 23 сентября враг повредил АЗК "Укрнафты", что стало уже шестой атакой на компанию только за последние недели.