Що відомо про російську атаку
Працівники та відвідувачі не постраждали, про що повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.
Знову удар по цивільному об’єкту UKRNAFTA. Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень.
Йдеться про ще один "епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня".
Ми оцінюємо наслідки та визначаємо обсяг відновлювальних робіт. UKRNAFTA продовжує працювати,
– написав Богдан Кукура.
Нагадаємо, що росіяни наразі регулярно атакують автозаправні станції по всій країні. Минулого тижня росіяни завдали удару по АЗС "ОККО" у столиці.
А 23 вересня ворог пошкодив АЗК "Укрнафти", що стало вже шостою атакою для компанії лише за останні тижні.