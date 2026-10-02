Що відомо про російську атаку

Працівники та відвідувачі не постраждали, про що повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Богдан Кукура голова правління АТ "Укрнафта" Знову удар по цивільному об’єкту UKRNAFTA. Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень.

Йдеться про ще один "епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня".

Ми оцінюємо наслідки та визначаємо обсяг відновлювальних робіт. UKRNAFTA продовжує працювати,

– написав Богдан Кукура.

Нагадаємо, що росіяни наразі регулярно атакують автозаправні станції по всій країні. Минулого тижня росіяни завдали удару по АЗС "ОККО" у столиці.

А 23 вересня ворог пошкодив АЗК "Укрнафти", що стало вже шостою атакою для компанії лише за останні тижні.