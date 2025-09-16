Президент России Владимир Путин признал экономические проблемы России. В частности он публично отчитал чиновников блока экономики.

Почему Путин признал проблемы у российской экономики?

Ситуация свидетельствует о том, что отрицать очевидные проблемы больше невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Согласно словам Путина, официальная статистика в 0,4% роста ВВП в июле – это недостаточно. Поэтому он приказал россиянам обеспечить "более высокие темпы".

Более того, российский лидер требует обеспечить наполнение бюджета путем усиления борьбы с:

"серыми схемами"; теневой экономикой; уклонением от уплаты налогов.

Почему Путин внезапно признал проблемы Кремля? В Центре противодействия дезинформации отмечают, что еще недавно Владимир Путин публично отрицал очевидные экономические проблемы страны. Однако сейчас произошел резкий поворот в его риторике. Это свидетельствует о том, что скрывать реальное положение дел в России больше невозможно. Кроме того, пропаганда от замалчивания перейдет к перекладыванию ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручения президента".

Однако главная причина падения российской экономики заключается не в некомпетентных чиновниках. Причиной этой ситуации является развязанная российским диктатором агрессивная война против Украины. Именно полномасштабное вторжение съедает огромные ресурсы на непродуктивный военно-промышленный комплекс и армию.

Это, в свою очередь, привело к:

рекордному дефициту бюджета; обвалу промышленного производства; падению нефтегазовых доходов.

Обратите внимание! Исправить экономическую ситуацию и получить больше денег на войну в Украине, просто дав команду правительству и чиновникам, у Путина точно не получится.

Что происходит с экономикой России?