Президент Росії Володимир Путін визнав економічні проблеми Росії. Зокрема він публічно відчитав чиновників блоку економіки.

Чому Путін визнав проблеми у російської економіки?

Ситуація свідчить про те, що заперечувати очевидні проблеми більше неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Ефективніше, ніж санкції: як по Росії вдарить визнання спонсором тероризму

Згідно зі слів Путіна, офіційна статистика в 0,4% зростання ВВП в липні – це недостатньо. Тому він наказав росіянам забезпечити "вищі темпи".

Ба більше, російський лідер вимагає забезпечити наповнення бюджету шляхом посилення боротьби з:

"сірими схемами"; тіньовою економікою; ухиленням від сплати податків.

Чому Путін раптово визнав проблеми Кремля? У Центрі протидії дезінформації наголошують, що ще недавно Володимир Путін публічно заперечував очевидні економічні проблеми країни. Однак наразі стався різкий поворот у його риториці. Це свідчить про те, що приховувати реальний стан справ у Росії більше неможливо. Крім того, пропаганда від замовчування перейде до перекладання відповідальності на "поганих бояр", які "не виконують доручення президента".

Однак головна причина падіння російської економіки полягає не в некомпетентних чиновниках. Причиною цієї ситуації є розв'язана російським диктатором агресивна війна проти України. Саме повномасштабне вторгнення з’їдає величезні ресурси на непродуктивний військово-промисловий комплекс та армію.

Це, своєю чергою, призвело до:

рекордного дефіциту бюджету; обвалу промислового виробництва; падіння нафтогазових доходів.

Зверніть увагу! Виправити економічну ситуацію та отримати більше грошей на війну в Україні, просто давши команду уряду і чиновникам, у Путіна точно не вийде.

Що відбувається з економікою Росії?