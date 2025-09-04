Фактически вошла в стадию технической стагнации: в России рассказали о состоянии экономики
- Российская экономика во втором квартале вошла в стадию "технической стагнации", и для ее оживления требуется существенное снижение ключевой ставки, которая сейчас составляет примерно 14%.
- Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что важно избежать рецессии и использовать все инструменты поддержки экономики, учитывая факторы, как циклическое снижение цен на commodities.
Что происходит с экономикой России?
Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам,
– сказал Греф на брифинге в рамках ВЭФ-2025.
Согласно его словам, одним из важных факторов – это ставка. И по оценкам Банка, на конец года ставка будет примерно на уровне 14%.
Обратите внимание! Но при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, – 12% и ниже.
Греф выразил надежду, что Сбербанк России не допустит перехода в рецессию, своевременно корректируя политику с учетом совокупного набора поступающих данных,. В частности Герман Греф подчеркнул, что важной является даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.
Важно выйти из периода управляемого охлаждения экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. Затем "завести" экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать,
– сообщил глава Сбербанка России.
Эксперты и бизнес сейчас призывают использовать все инструменты поддержки экономики, чтобы не допустить ее перехода в состояние стагнации. В то же время Греф надеется, что вторая половина года все же будет немного более оптимистичной.
Он отметил, что на российскую экономику продолжают влиять следующие факторы:
- геополитика;
- ставки;
- курс.
Это все, конечно, в совокупности создает значительное количество сложностей. Еще один фактор – это циклическое снижение цен на commodities. На подавляющее большинство commodities, которые сегодня являются основой нашего экспорта,
– сказал глава Сбербанка.
Согласно его словам, это все не облегчает проблем для бизнеса. В частности важно все факторы учитывать и вовремя пытаться перекомбинировать их так, чтобы экономика не остановилась, чтобы не произошла резкая остановка, которую всегда очень сложно преодолевать потом.
Заметьте! Герман Граф отметил, что в этом смысле экономическая политика – это всегда не наука, это искусство.
Какова сейчас экономическая ситуация в России в отношении банков?
- До последнего пакет санкций ЕС попали 18 физических лиц, 41 компании и 22 российских банков, в частности "Т-Банк" и "Яндекс-банк".
- В частности китайский банк Heihe Rural Commercial Bank прекратил принимать платежи из России из-за санкций ЕС.
- Более того, российские банки потеряли 500 миллиардов рублей из-за массового снятия наличных, вызванного временными перебоями с интернетом в разных регионах страны.