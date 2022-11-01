США разрешили разгрузку российской нефти без ограничений на цену: что стало причиной

Министерство финансов США разрешило танкерам, загруженным нефтью до 5 декабря, разгрузиться до 19 января без ограничений на цену.

США сообщили о новых указаниях по ограничению цен на российскую нефть. Это сделано для того, чтобы успокоить рынки.

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Как будут работать новые указания по ограничению

в начале октября Евросоюз утвердил 8 пакет санкций, включающий введение потолка цен на российскую нефть. Согласно ему, механизм начнет действовать на сырую нефть с 5 декабря, а на нефтепродукты с 5 февраля.

Танкеры, загруженные российской нефтью до 5 декабря, смогут разгрузиться до 19 января, не попав при этом под действие ограничения цен.

Минфин США заявляет, что это, для того чтобы успокоить нефтяные рынки, поскольку поставки из российских портов на Балтийском море в страны Азии могут занять от 45 до 60 дней.

Что касается цен на российскую нефть, то США планируют установить цену более 60 долларов за баррель.

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Для США цена на нефтепродукты чрезвычайно важна

По словам эксперта по экономическим вопросам Олега Пендзина, есть многое для того, чтобы стабилизировать внутреннюю цену на нефть в США, потому что американцы – наиболее "моторизированная" нация.

У них на 1000 человек более 800 автомобилей,

– заметил аналитик.

На сегодняшний день цена за баррель нефти уже выше 90 долларов и цена в 60 долларов, которая потенциально будет предлагаться россиянам – это "совершенно нормальная".

Но нужно понимать, что вряд ли россияне согласятся на такую цену. Они, вероятно, скорее "выстрелят себе в ногу" и прекратят поставлять нефть по любой фиксированной цене третьим странам.

– добавил Пендзин.

Какие санкции ввели против России

Расширили перечень санкционных лиц;

Введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать сектор обороны и безопасности;

Добавили запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток;

Ограничили импорт на сумму около 7 миллиардов евро.

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