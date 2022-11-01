США дозволили розвантаження російської нафти без обмежень на ціну: що стало причиною

Міністерство фінансів США дозволили танкерам, що завантажені нафтою до 5 грудня, розвантажитись до 19 січня без обмежень на ціну.

США повідомили про нові вказівки стосовно обмеження цін на російську нафту. Це зроблено задля того, щоб заспокоїти ринки.

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Як працюватимуть нові вказівки щодо обмеження

на початку жовтня Євросоюз затвердив 8 пакет санкцій, який включає запровадження стелі цін на російську нафту. Згідно з ним, механізм почне діяти на сиру нафту з 5 грудня, а на нафтопродукти з 5 лютого.

Танкери, які завантажені російською нафтою до 5 грудня, матимуть змогу розвантажитися до 19 січня, не потрапивши при цьому під дію обмеження цін.

Мінфін США заявляє, що це для того, щоб заспокоїти нафтові ринки, оскільки постачання з російських портів на Балтійському морі до країн Азії можуть зайняти від 45 до 60 днів.

Щодо цін на російську нафту, то США планують встановити ціну понад 60 доларів за барель.

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Для США ціна на нафтопродукти є надзвичайно важливою

За словами експерта з економічних питань Олега Пендзина, є багато речей для того, щоб стабілізувати внутрішню ціну на нафту у США, бо американці – найбільш "моторизована" нація.

У них на 1000 людей понад 800 автомобілів,

– зауважив аналітик.

На сьогодні ціна за барель нафти вже вище 90 доларів і ціна у 60 доларів, яка потенційно пропонуватиметься росіянам – це "абсолютно нормальна".

Але треба розуміти, що навряд чи росіяни погодяться на таку ціну. Вони, ймовірно, швидше "вистрелять собі в ногу" і припинять постачати нафту по будь-якій фіксованій ціні третім країнам,

– додав Пендзин.

Які санкції ввели проти Росії

Розширили список санкційних осіб;

Введено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати сектор оборони та безпеки;

Додали заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур;

Обмежили імпорт на суму майже 7 мільярдів євро.

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