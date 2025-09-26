Трамп хочет, чтобы Турция прекратили покупать российскую нефть, однако Эрдоган не давал обещаний по этому поводу. Поэтому президент США нашел рычаг давления для дальнейших манипуляций.

Как Трамп может надавить на Эрдогана?

Президент США призвал Турцию ограничить импорт энергоносителей из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Трамп предупредил, что продажа США истребителей-невидимок союзнику по НАТО зависит от поддержки Анкарой американских целей. Так, он может рассмотреть возможность возвращения Турции к совместной программе производства и закупки истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp.

Эти шаги подчеркивают транзакционный характер встречи в четверг и являются очередным примером того, как Трамп давит на американских партнеров, чтобы они сократили закупки российской энергии, пытаясь уменьшить финансирование войны Кремля в Украине,

– пишут в издании.

Между тем Эрдоган имел собственные стимулы для компромисса в Белом доме. В частности, он стремился заключать соглашения по авиации, обороне и энергетике, чтобы восстановить нестабильные связи Турции с США.

Трамп заявил перед встречей в Белом доме, что обсудит желание Эрдогана вновь присоединиться к программе истребителей F-35, но не обязался позволить Анкаре вернуться к ней. Однако Трамп сказал, что если он проведет успешную встречу со своим турецким коллегой, санкции против должностных лиц этой страны могут быть сняты "почти немедленно".

Почему Турцию исключили из программы истребителей F-35? Турция была первоначальным партнером в разработке современного военного самолета Lockheed, но была исключена из программы после покупки российских систем ПВО С-400. Эта покупка привела к санкциям Конгресса, направленных против оборонной промышленности Турции, которые до сих пор остаются в силе.

Сколько нефти в России покупает Турция?

Китай, Индия и Турция являются крупнейшими получателями нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

Одна из главных причин – это дешево. Российская нефть продается по более низкой цене, чем международный эталон Brent, поэтому нефтеперерабатывающие заводы могут значительно увеличить свою прибыльность, превращая сырую нефть в пригодные для использования продукты, такие как дизельное топливо.

Россия является крупнейшим поставщиком энергии для Турции, обеспечивая 66% импорта нефти и 41% импорта природного газа в прошлом году. Турция стремилась диверсифицировать свой портфель поставок газа в последние недели, заключив ряд соглашений на покупку американского сжиженного природного газа, в частности, 20-летний контракт, подписан на этой неделе с торговым домом Mercuria Energy Group Ltd.

Во время предыдущих эпизодов перебоев с импортом российской нефти турецкие покупатели полагались на других поставщиков, в частности на соседний Ирак. Страна намерена возобновить экспорт нефти через средиземноморский порт Турции Джейхан в субботу после двухлетнего перерыва.

Что известно о встрече Эрдогана и Трампа?