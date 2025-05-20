Ниже 60 долларов: ЕС хочет еще существеннее снизить цену на российскую нефть

Европейский Союз хочет предложить странам G7 снизить предельную цену на российскую нефть. Этот шаг призван ограничить нефтяные доходы России, которые финансируют войну против Украины.

Как Евросоюз хочет снизить цену на российскую нефть

Уже на этой неделе Евросоюз предложит министрам стран "Большой семерки" (G7) снизить предельную цену на российскую нефть, поставляемую морем, с 60 до 50 долларов за баррель. Новую меру в рамках усиления давления на Россию анонсировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает 24 Канал со ссылкой Reuters.

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В разговоре с журналистами еврокомиссар подтвердил, что планирует внести предложение о снижении цены на российскую нефть во время встречи министров финансов G7 в Канаде, которая должна состояться на этой неделе.

Стоит напомнить! В G7 входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Европейская комиссия и председатель совета министров финансов стран еврозоны также участвуют во встречах G7.

По словам Домбровскиса, ценовые ограничения на нефть должны стать частью нового пакета санкций против России.

Это то, что мы уже анонсировали от имени Еврокомиссии в рамках 18-го пакета санкций. Я ожидаю заинтересованности со стороны других партнеров G7 и определенного обсуждения,

– заявил Домбровскис.

Зачем G7 снижать цену на российскую нефть

Предельную цену на российскую нефть, перевозимую морем, страны G7 установили на уровне 60 долларов за баррель в декабре 2022 года. Санкция запрещает торговать российской нефтью, если цена превышает этот уровень. Также действует запрет на предоставление судоходных и страховых услуг, если цена превышает этот предел.

Такое ограничение было призвано сократить доходы России, чтобы уменьшить ее финансовую способность финансировать войну против Украины, однако позволяло избежать дефицита поставок нефти в мире.

Однако Россия нашла обход для санкций и начала использовать так называемый "теневой флот", в который входят танкеры, не пользующиеся услугами страховых компаний западных стран.

Следует добавить! Большую часть времени российская нефть Urals продавалась выше установленного предела в 60 долларов. Однако новый пакет санкций ЕС направлен именно против "теневого флота" Российской Федерации, чтобы прекратить эту практику.