В обход ООН: как Россия поставляет нефть в Северную Корею

Россия продолжает сотрудничать с Северной Кореей. Стало известно, что КНДР получает российскую нефть, несмотря на ограничения от ООН.

Как Россия поставляет нефть в КНДР

Совет безопасности ООН ввел ограничения на количество нефти, которую может получать Северная Корея от других стран. Россия продолжает игнорировать эти запреты.

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В США подсчитали, что за март в КНДР поступило 165 тысяч баррелей российских нефтепродуктов. Однако это не предел.

Предположительно, эти поставки продолжаются. Из-за удачного географического расположения, Россия может свободно доставлять сырье на территорию КНДР.

О чем предупреждают США

Совет безопасности ООН разрешает поставлять в Северную Корею не более 500 баррелей нефтепродуктов в течение года.

Американское правительство хочет наложить санкции на россиян за обход лимитов установленных Советом безопасности ООН. Более того, новые ограничения могут касаться и других стран.

Речь идет о тех государствах, которые способствуют обмену нефтепродуктами и оружием между Россией и Северной Кореей. Усиление КНДР может вызвать вспышку нового военного конфликта.

В конце марта Россия заблокировала продление мандата для экспертов, которые контролируют соблюдение санкций, внедренных против КНДР. Такие действия российских чиновников могут свидетельствовать о желании скрыть нарушения своей страны.