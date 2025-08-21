Сеть брокеров и судовладельцев помогает России продавать через оффшорные компании миллионы баррелей нефти в Китай в обход международных санкций. Организовать схему обхода помог Иран и швейцарские адвокаты.

Какую схему организовал Иран?

Еще в 2019 году к швейцарскому юристу пришел иранец среднего возраста и представился бухгалтером брокерской компании Ocean Glory Giant из Панамы. Он заявил, что его фирма хотела бы создать оффшорные компании для необычной торговой схемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Речь шла об оформлении морских ипотек на нефтяные танкеры. Залоги на суда должны были быть гарантией для сделок с покупателями из Китая. Иранец заверил юриста, что нефть будут поставлять из Малайзии и Ирака.

Швейцарский адвокат в течение 6 месяцев оформил морские ипотеки не менее чем на 9 танкеров, пока не подключил к работе других коллег.

В общем, по данным Морской администрации Панамы, где были зарегистрированы суда, трое юристов из Швейцарии до 2023 года подписали ипотеки на более 30 судов стоимостью почти 1 миллиард долларов.

Откуда транспортировали нефть?

Впрочем, грузы транспортировали совсем из других стран, чем уверял иранец. По данным анализа Financial Times и исследовательской группы C4ADS, танкеры перевозили нефть на миллиарды долларов из Ирака и Венесуэлы, а затем и из России.

Из 34 ипотек на суда, которые подписали юристы из Швейцарии, не менее 19 приходятся на сентябрь-ноябрь 2022 года, когда "теневой флот" России начал транспортировать российскую нефть в обход санкций.

Все танкеры регистрировались на различные холдинговые компании, которые возглавляли китайские директора.

Данные C4ADS свидетельствуют, что в период действия морских ипотек танкеры транспортировали около 130 миллионов баррелей нефти. Ее стоимость оценивается в 9,6 миллиардов долларов:

половину нефти перевезли из Ирана;

четвертая часть имела российское происхождение;

менее пятой части доставили из Венесуэлы.

Почти вся эта нефть (около 93%) в конце концов появилась в Китае.

Обобщенная сеть проливает новый свет на то, как создавались схемы по доставке иранской нефти в Китай, и как они впоследствии были адаптированы для перевозки нефти из России и Венесуэлы. Эта сеть и ее поставщики показывают в деталях, как инструменты и тактики для противодействия западным санкциям распространились среди стран, находящихся под ограничениями,

– отмечают исследователи.

