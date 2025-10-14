Частные НПЗ Индии, такие как Naraya Energy, продолжают покупать российскую нефть, однако государственные предприятия сократили импорт. Одна из причин –влияние тарифов США.

Как Индия сократила импорт российской нефти?

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии сократили закупку российской нефти более чем на 45% с июня по сентябрь, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hindu.

В сентябре объем поставок российской нефти для государственных НПЗ Индии составлял около 600 тысяч баррелей в сутки, тогда как в июне показатель достигал 1,1 миллион баррелей.

Снижение закупок российской нефти происходит на фоне ужесточения экономических мер со стороны США. В августе президент Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за импорт российской нефти. Вашингтон требует от Нью-Дели сокращения торговли с Москвой, называя это условием заключения выгодной двусторонней торговой сделки.

Несмотря на это, Индия продолжает закупать российское сырье со скидкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Пока государственные НПЗ сокращают поставки, частные переработчики – прежде всего Reliance Industries и Nayara Energy (контролируемая "Роснефтью") – наоборот, наращивают объемы:

Reliance импортирует около 850 тысяч баррелей в сутки, что вдвое больше январского показателя;

Nayara – до 400 тысяч баррелей, что стало максимумом этого года.

Общий импорт российской нефти в Индию стабилизировался на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки, хотя в июне достигал рекордных 2 миллионов баррелей. Kpler прогнозирует дальнейшее снижение в октябре.

Также известно, что скидка на нефть Urals резко сократилась: с 6 долларов за баррель в августе до примерно 0,8 доллара сейчас. Это связано с ростом расходов и тем, что "рынок понял – Индия покупает российскую нефть активнее, чем ожидалось".

Кроме этого после атак украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру в сентябре возникли опасения относительно устойчивости экспорта.

Можно предположить, что в России произошло некоторое снижение добычи. Это приведет к росту цен и уменьшению скидок, а следовательно, к снижению объемов российской нефти, доступной для Индии,

– пишут в издании.

Что известно об импорте энергоносителей из России?