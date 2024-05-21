Использование российских активов для обеспечения Украины: о чем заявили власти Германии

США хочет использовать дальнейший доход от замороженных российских активов для помощи Украине. Страны Европы одобрительно отнеслись к этому плану.

Какова позиция Германии

Правительство Германии поддержало инициативу США. Немецкие чиновники не стали ожидать заседания "Большой семерки" (13 – 15 июня) и уже высказались относительно необходимости передачи Украине этих средств.

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Понимаем, что украинский бюджет нуждается в постоянном внешнем финансировании. Доход от замороженных российских активов будет способствовать усилению обороноспособности Украины.

Какой план имеет США

После начала полномасштабной войны, было заморожено примерно 280 миллиардов долларов российских активов, большая часть из них, находится в Европе.

Американские чиновники некоторое время выступали за полную передачу российских активов на помощь Украине. Однако страны Европы не поддержали это решение, считая, что таким образом будет нанесен сильный удар по евро.

Впоследствии страны-союзники согласовали передачу Украине доходов от замороженных активов россиян. Согласно, предварительным расчетам, это примерно 5 миллиардов евро в год. Эти средства Украина должна получить авансом, то есть заранее.

Размер ожидаемого пакета поддержки – 50 миллиардов долларов. Украина получит эти деньги, если страны "Большой семерки" достигнут договоренностей, относительно механизма компенсации переданных средств.