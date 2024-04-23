Более 6 миллиардов долларов: в Швейцарии назвали сумму замороженных российских активов
Источник:SECO
В Швейцарии заблокировали российские активы по состоянию на 31 декабря 2023 года на сумму 6,4 миллиарда долларов. Также в стране заблокировано 17 объектов недвижимости.
Сколько активов заморозила Швейцария
По сравнению с декабрем 2022 года, стоимость замороженных активов упала на 1,7 миллиарда швейцарских франков. Это объясняется потерей стоимости некоторых активов, в частности ценных бумаг, которые имеют связь с Россией, из-за международных санкций.
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В течение последнего года SECO заморозил еще 580 миллионов швейцарских франков и заблокировал два дополнительных объекта недвижимости после собственного расследования.
Кроме замороженных объектов недвижимости, были заблокированы и другие активы, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящихся под санкциями в стране, такие как:
- спортивные и роскошные автомобили;
- произведения искусства;
- мебель;
- музыкальные инструменты.
Также в Швейцарии находятся активы центрального банка России на сумму около 7,24 миллиарда швейцарских франков. Еще с 2022 года были запрещены все операции, связанные с их управлением.