Более 6 миллиардов долларов: в Швейцарии назвали сумму замороженных российских активов

В Швейцарии заблокировали российские активы по состоянию на 31 декабря 2023 года на сумму 6,4 миллиарда долларов. Также в стране заблокировано 17 объектов недвижимости.

Сколько активов заморозила Швейцария

По сравнению с декабрем 2022 года, стоимость замороженных активов упала на 1,7 миллиарда швейцарских франков. Это объясняется потерей стоимости некоторых активов, в частности ценных бумаг, которые имеют связь с Россией, из-за международных санкций.

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В течение последнего года SECO заморозил еще 580 миллионов швейцарских франков и заблокировал два дополнительных объекта недвижимости после собственного расследования.

Кроме замороженных объектов недвижимости, были заблокированы и другие активы, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящихся под санкциями в стране, такие как:

спортивные и роскошные автомобили;

произведения искусства;

мебель;

музыкальные инструменты.

Активы на сумму 140 миллионов швейцарских франков, которые ранее были заблокированы в качестве меры пресечения, разблокировали. Это сделали после того, как дальнейшее расследование показало, что юридические требования для их замораживания не были выполнены.

Также в Швейцарии находятся активы центрального банка России на сумму около 7,24 миллиарда швейцарских франков. Еще с 2022 года были запрещены все операции, связанные с их управлением.