За два года Россия попыталась 25 раз отключить украинцев от света

В течение полномасштабного вторжения Россия осуществила 25 массированных ракетно-дронных атак на энергосистему Украины. Ее целью было поставить под угрозу стабильность и целостность энергетической сферы страны.

Российские атаки на энергетику

В 2022 году Россия осуществила 11 массированных ударов, в 2023 – 5, в 2024 – 9, по данным Energy Map.

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Обратите внимание! В общем по энергетике Украины выпустили более 1 400 ракет различных типов и 500 ударных БПЛА.

Больше всего противник применил именно крылатых ракет – около 1 200 единиц, из которых три четверти сбило ПВО. Еще Украине удалось уничтожить около половины управляемых авиационных ракет, а вот зенитные и баллистические ракеты обычно достигали своих целей.

Украинское ПВО ликвидировало около 90% БПЛА. Впервые их начали активно использовать в октябре 2022 года, а больше всего их зафиксировали в августе 2024 года – тогда одной волной было выпущено 109 БПЛА, из которых 99 не достигли цели.

Вследствие оккупации и атак в течение 2022-2023 годов энергосистема Украины потеряла около 21 ГВт мощностей. В 2024 году потери от ракетно-дроновой кампании оцениваются в более 9 ГВт тепловой и гидрогенерации. Кроме генерации, Россия также регулярно наносит удары по критическим узлам электросетей, с целью дестабилизировать энергосистему и ограничить возможности передавать электроэнергию внутри страны, а также затруднять ее импорт. Очевидно, что враг снова будет наносить удары, возможно, даже еще до начала зимы,

– сказала Оксана Зуева, старший эксперт в сфере открытых данных DiXi Group.

Недавние атаки российских войск нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре в Украине, особенно пострадали такие области:

Днепропетровская,

Львовская,

Винницкая,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Харьковская.

Отчеты указывают на то, что в этих областях по меньшей мере 10 из 25 целенаправленных атак привели к значительным повреждениям энергетических объектов.