Четырнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) выполняют рейсы по России с конструкторскими недостатками фюзеляжа. О ситуации Росавиацию предупредил производитель воздушных судов ПАО "Яковлев".

Что происходит с самолетами в России?

Авиарегулятор обязал перевозчиков, которые используют эти лайнеры, провести их осмотр и при необходимости – ремонт, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Согласно документам, все эти воздушные суда этой партии были выпущены в 2016 году. Их эксплуатируют авиакомпании "Россия" (один борт), "Азимут" (один) и "Ямал" (пять). Несколько самолетов находятся на хранении в различных организациях, в частности в КБ Сухого, в "Ямале" и других.

Росавиация выдает директивы летной годности для срочного выполнения, когда риск для безопасности полетов оценивается как высокий. Такое объяснение дал основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков.

Во время эксплуатации авиатехники порой оказываются производственно-конструктивные дефекты, которые не проявлялись во время испытаний,

– отметил он.

Обратите внимание! На конкретном борту дефект могут и не найти, но проверку нужно сделать, чтобы удостовериться в безопасности.

Что известно о Superjet 100?

Superjet 100 на сегодня – это единственный серийный российский самолет, разработанный в России после распада СССР. В его создании участвовали европейские компании.

Самолет выпускали в 2007-2022 годах. После начала полномасштабной войны против Украины западные партнеры прекратили поставки компонентов для его производства.

Интересно! В результате российские власти решили разработать импортозамещающий вариант самолета – SSJ-New. Но его выпуск за прошедшие три года несколько раз откладывался из-за проблем с двигателем.

Какие проблемы Россия уже имела с авиацией?