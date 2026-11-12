Путин уже подсчитывает прибыль: Трамп помог России с дизелем, а не получил ничего

Договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США дали Москве возможность увеличить экспорт. Однако американские водители так и не получили обещанного топлива.

Почему российский дизель не доехал до США

По данным аналитиков Kpler, в октябре Россия отгружала за границу около 271 тысячи баррелей дизельного топлива в сутки. Это почти вдвое больше, чем месяцем ранее, когда показатель составлял 135 тысяч баррелей, пишет Financial Times.

Однако ни одна партия российского дизельного топлива так и не попала на территорию Соединенных Штатов.

Поскольку сторонники Украины активно блокируют суда с таким грузом, российские экспортеры вынуждены искать обходные пути. В настоящее время основные потоки направлены:

в Бразилию;

в Турцию;

в другие лояльные регионы.

Представители Белого дома, правда, оправдываются тем, что такое насыщение мирового рынка все равно поможет снизить цены для обычных американцев, как это и предусматривала договоренность между Трампом и Путиным.

Как сказал президент, это соглашение для всего мира. Это соглашение было заключено для увеличения поставок дизельного топлива на мировой рынок – снижения цен для американцев и всего мира – и именно это и будет сделано,

– заявили в Белом доме.

Однако пока практический результат для США остается неопределенным. По данным издания, как минимум два танкера, следовавшие в американские порты, внезапно изменили свой маршрут. Еще одно судно с российским дизельным топливом до сих пор дрейфует у восточного побережья Америки, ожидая покупателя.

В Белом доме подтвердили, что в настоящее время ведут переговоры с владельцем судна Agioi Fanendes.

Как удары украинских дронов влияют на рынок

Резкий рост экспорта из России стал возможен благодаря временному возобновлению работы нефтеперерабатывающих заводов. В октябре Украина приостановила атаки на российские НПЗ, и это позволило предприятиям нарастить производство.

Руководитель отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз подсчитал, что экспорт дизельного топлива в сентябре составлял примерно 120 тысяч баррелей в сутки, а в октябре – 260 тысяч.

Если искать причину, то ею можно считать давление со стороны США и объявление Трампом энергетического перемирия,

– пояснил эксперт.

Впрочем, пауза в украинских ударах длилась недолго. Уже 30 октября Украина завершила двухнедельный перерыв и возобновила прицельные удары по российским НПЗ. На фоне этих событий Россия была вынуждена продлить запрет на вывоз дизельного топлива до конца января.

Бронз ожидает, что в ближайшие месяцы российские поставки будут "очень вялыми". Поэтому октябрьский рост экспорта еще не означает, что Москва сможет поддерживать такие объемы в дальнейшем.

Напомним, что Россия пытается использовать договоренности о поставках дизельного топлива для восстановления деловых контактов с США. В Кремле рассматривают это соглашение не только как возможность продать топливо, но и как шанс вернуться к экономическому сотрудничеству с Вашингтоном.