Громкое энергетическое соглашение между Вашингтоном и Москвой дало трещину. Вместо обещанного спасения американского рынка суда с российским дизельным топливом, которые ранее связывали с поставками в США, прибыли в Бразилию.

Куда прибыл российский дизель

Два танкера с российским топливом уже достигли бразильского порта, а еще один следует вдоль побережья Южной Америки, пишет The Maritime Executive.

Танкер Leruo бросил якорь в порту Итакоатиара, имея на борту около 40 тысяч тонн дизельного топлива. По данным системы слежения AIS, после прибытия он вновь отправился в путь по Амазонке в Манаус;

К той же стоянке прибыл российский танкер "Приморье", имея на борту примерно такой же объем топлива;

Еще одно судно, Beast, движется вдоль побережья, а в его системе указано направление "Бразилия, по распоряжению". Это означает, что конкретный порт разгрузки пока не указан.

Ранее все три суда с российским дизельным топливом ожидалось увидеть у берегов США. Администрация Дональда Трампа выдала специальное разрешение на эти поставки.

Однако сопротивление американских политиков и возможные юридические проблемы, поскольку все танкеры находятся под международными санкциями, заставили суда изменить курс.

Почему Бразилия скупает российское топливо

В свою очередь, Бразилия активно использует ситуацию для покрытия собственных потребностей.

По данным местного издания Gazeta do Povo, стоимость импорта российских энергоресурсов в страну в 2023 году уже достигла 840 миллионов долларов.

Ссылаясь на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), издание отмечает, что в этом году Бразилия приняла:

28 судов российского "теневого флота";

они осуществили 34 поставки дизельного топлива в страну.

По оценкам аналитиков, объем этого импорта составил 1,11 миллиона тонн из общего количества 4,3 миллиона тонн топлива, полученного Бразилией из России в этом году.

Обратите внимание! В то же время не все танкеры с дизельным топливом, которые ранее связывали с США, прибыли в Бразилию. В частности, российское судно Talisman заметили вблизи Египта.

Напомним, 9 октября " Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива" в США. По его словам, Россия должна была сначала отправить более 300 тысяч тонн топлива, а впоследствии – еще сотни тысяч тонн дополнительно. Трамп рассчитывал, что это поможет снизить цены на дизельное топливо.