Куди прибув російський дизель

Два танкери з російським пальним вже дісталися бразильського порту, а ще один прямує вздовж узбережжя Південної Америки, пише The Maritime Executive.

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Танкер Leruo кинув якір у порту Ітакоатіара, маючи на борту близько 40 тисяч тонн дизеля. За даними системи відстеження AIS, після прибуття він знову вирушив в дорогу Амазонкою до Манауса;

До тієї ж стоянки дістався російський танкер Primorye, маючи на борту приблизно такий самий обсяг пального;

Ще одне судно, Beast, рухається вздовж узбережжя, а в його системі зазначений напрямок "Бразилія, за розпорядженням". Це означає, що конкретний порт розвантаження поки не вказаний.

Раніше всі три судна з російським дизелем очікували побачити у берегів США. Адміністрація Дональда Трампа видала спеціальний дозвіл на ці поставки.

Однак опір амриканських політиків і можливі юридичні проблеми, оскільки всі танкери перебувають під міжнародними санкціями, змусили судна змінити курс.

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Чому Бразилія скуповує російське пальне

Натомість Бразилія активно користуються ситуацією для покриття власних потреб.

За даними місцевого видання Gazeta do Povo, вартість імпорту російських енергоресурсів до країни у 2026 році вже сягнула 840 мільйонів доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Посилаючись на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air), видання зазначає, що цього року Бразилія прийняла:

28 суден російського "тіньового флоту";

вони здійснили 34 поставки дизеля до країни.

За оцінками аналітиків, обсяг цього імпорту становив 1,11 мільйона тонн із загальних 4,3 мільйона тонн пального, отриманого Бразилією з Росії цьогоріч.

Зауважте! Водночас не всі танкери з дизелем, які раніше пов'язували зі США, прибули до Бразилії. Зокрема, російське судно Talisman помітили поблизу Єгипту.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним про постачання російського дизеля до США. За його словами, Росія мала спочатку відправити понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще сотні тисяч тонн додатково. Трамп розраховував, що це допоможе знизити ціни на дизель.