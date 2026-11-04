Российский дизель в США: почему Нью-Джерси угрожает судами из-за топлива

Вокруг поставок подсанкционного топлива в американские порты разгорается громкий политический и экономический спор. Местные власти одного из стратегически важных штатов готовят жесткий отпор сомнительным договоренностям на самом высоком уровне.

Почему разгрузка танкеров оказалась под угрозой

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл официально предупредила руководителей портов и операторов терминалов об уголовной ответственности за приемку российского дизельного топлива. Она подчеркнула, что любые попытки обойти федеральное законодательство будут иметь серьезные последствия для бизнеса, о чем пишет CBS News.

В своем письме от 2 ноября чиновница призвала разворачивать любые суда, которые будут пытаться использовать инфраструктуру штата для противоправной деятельности.

Нью-Джерси не будет стоять в стороне, пока Дональд Трамп поддерживает Владимира Путина за счет американцев,

– заявила Шеррилл.

Она добавила, что вместо реального снижения цен на заправках такие действия лишь финансируют путинскую войну против Украины и глобальный террор.

Ситуация на топливном рынке США остается напряженной из-за геополитических конфликтов. По состоянию на начало ноября средняя цена галлона дизельного топлива достигает 6,29 доллара, тогда как год назад американцы платили всего 3,68 доллара. Однако демократка убеждена, что президент и чиновники Минфина не имеют полномочий единолично отменять санкции, которые Конгресс ввел еще в апреле 2022 года.

Что известно о скандальной сделке и движении судов

Напомним, в октябре Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором о том, что миллионы тонн дизельного топлива будут освобождены для мирового рынка. После этого Минфин США объявил о временной генеральной лицензии на такие операции, что сразу вызвало шквал критики. В Белом доме тогда оправдывались тем, что эта сделка якобы должна снизить цены для американских фермеров, дальнобойщиков и обычных семей.

Обратите внимание! По данным Шеррилл, Россия уже отправила в США несколько танкеров с топливом. По крайней мере одно из этих судов, по всей видимости, направляется именно в Нью-Джерси, который является крупнейшим центром импорта и распределения нефтепродуктов на восточном побережье. На данный момент известно о движении танкеров "Talisman" и "Leruo", которые находятся под прямыми санкциями западных стран, а также судна "Agioi Fanendes", которое внезапно изменило статус и ожидает указаний относительно порта разгрузки.

К слову, украинские беспилотники за несколько дней вывели из строя 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за уничтожения заводов в Нижегородской области уже ввели официальные ограничения на продажу бензина.