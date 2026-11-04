Російський дизель у США: чому Нью-Джерсі погрожує судами за пальне

Чому розвантаження танкерів опинилося під загрозою

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл офіційно попередила керівників портів та операторів терміналів про кримінальну відповідальність за приймання російського дизпального. Вона наголосила, що будь-які спроби обійти федеральне законодавство матимуть серйозні наслідки для бізнесу, про що пише CBS News.

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У своєму листі від 2 листопада посадовиця закликала розвертати будь-які судна, які намагатимуться використати інфраструктуру штату для протиправної діяльності.

Нью-Джерсі не стоятиме осторонь, поки Дональд Трамп підтримує Володимира Путіна коштом американців– заявила Шеррілл.

Вона додала, що замість реального зниження цін на заправках такі дії лише фінансують путінську війну проти України та глобальний терор.

Ситуація на паливному ринку США залишається напруженою через геополітичні конфлікти. Станом на початок листопада середня ціна галона дизпального сягає 6,29 долара, тоді як рік тому американці платили лише 3,68 долара. Проте демократка переконана, що президент та посадовці Мінфіну не мають повноважень одноосібно скасовувати санкції, які Конгрес запровадив ще у квітні 2022 року.

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Що відомо про скандальну угоду та рух суден

Нагадаємо, у жовтні Дональд Трамп заявив про домовленість із російським диктатором щодо вивільнення мільйонів тонн дизеля для глобального ринку. Після цього Мінфін США анонсував тимчасову генеральну ліцензію на такі операції, що одразу викликало шквал критики. У Білому домі тоді виправдовувалися, що ця угода нібито має знизити ціни для американських фермерів, далекобійників та звичайних родин.

Зверніть увагу! За даними Шеррілл, Росія вже відправила до США кілька танкерів із пальним. Щонайменше одне з цих суден, імовірно, прямує саме до Нью-Джерсі, який є найбільшим центром імпорту та розподілу нафтопродуктів на східному узбережжі. Наразі відомо про рух танкерів Talisman та Leruo, які перебувають під прямими санкціями західних країн, а також судна Agioi Fanendes, яке раптово змінило статус і очікує вказівок щодо порту розвантаження.

До слова, українські безпілотники за кілька днів вивели з ладу 10% нафтопереробних потужностей Росії. Через знищення заводів у Нижегородській області вже запровадили офіційні обмеження на продаж бензину.