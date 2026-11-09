Россия увидела шанс: в Кремле хотят большего после "дизельного соглашения" с Трампом

Россия не прекращает попыток найти лазейки в санкционном давлении и вернуть свои товары на западные рынки. В Москве уже говорят, что соглашение с США о поставках дизельного топлива будет иметь гораздо более широкое значение, чем просто продажа топлива.

Как Москва планирует использовать "дизельное соглашение"

О надеждах Кремля открыто заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью российским пропагандистам ТАСС, передает Reuters.

По словам Панкина, договоренность о поставках российского дизельного топлива может помочь восстановить экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Дизельное соглашение может стать основой для постепенного восстановления деловых и других связей между нашими странами",

– заявил российский дипломат.

Обратите внимание! США заключили с Кремлем соглашение о поставках дизельного топлива в октябре. Тогда президент Дональд Трамп пытался сдержать рост цен на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись 3 ноября. Впрочем, это не помогло, ведь по их итогам Республиканская партия потерпела поражение.

Почему планы Москвы могут не сработать

Несмотря на громкие заявления российских дипломатов, на практике механизм поставок дизельного топлива в США дает серьезные сбои.

На прошлой неделе аналитические данные судоходных компаний Kpler и LSEG зафиксировали показательную ситуацию в море. Сразу два танкера, загруженные российским дизельным топливом и направлявшиеся к атлантическому побережью США, внезапно изменили свой курс.

Поэтому пока нет подтверждения, что российское топливо действительно прибудет в американские порты и будет разгружено.

Стоит знать! Между тем в США компании сопротивляются "дизельному соглашению" между США и Россией. Они не хотят рисковать репутацией и нести юридические последствия. В частности, на рынке сообщали об отсутствии подтвержденных покупателей для отдельных партий дизельного топлива.

Напомним, ч Решение Трампа разрешить торговлю российским дизельным топливом вызвало критику т даже среди его однопартийцев. В частности, 12 американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий призвали отменить эту договоренность. Они подчеркивали, что закупка топлива у России фактически даст Кремлю дополнительные средства для финансирования войны против Украины.